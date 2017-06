Il Frecciarossa si fa doppio. Ma non quello che ferma a Parma

Da domani entreranno in vigore le variazioni estive dell’orario dei treni: per Parma si tratta della consueta aggiunta di alcuni convogli per la riviera adriatica, e nulla più.

A livello nazionale, invece, Trenitalia annuncia che sono terminate le consegne dei Frecciarossa 1000: adesso ce ne sono cinquanta. E con la flotta dei treni al completo, aumentano le corse dei treni superveloci sulle linee nazionali dell’alta velocità e aumentano pure le città raggiunte dalle Frecce. Parma, però, con il suo unico Frecciarossa Milano-Roma (alle 6.54 per Roma, con ritorno alle 22.45) non è coinvolta in queste grandi trasformazioni.

Da domani ci saranno due Frecciarossa 1000 Torino-Napoli e due Napoli-Torino che viaggeranno in doppia composizione, cioè si tratterà di due convogli agganciati e non comunicanti tra loro (convoglio A e convoglio B): prima di salire, bisognerà osservare sulla propria prenotazione la lettera che compare a fianco del numero della carrozza prenotata, per evitare di salire sulla metà sbagliata del convoglio. Il treno doppio avrà 16 carrozze, sarà lungo 400 metri e avrà 914 posti a sedere. Il Frecciarossa 1000 a doppia composizione può viaggiare alla velocità massima di 300 km/h e garantisce gli stessi tempi di percorrenza dei treni in composizione singola. I parmigiani potranno prendere questo supertreno a Bologna, in direzione sud, alle 9.25; oppure potranno, arrivando da sud, scendere a Bologna alle 14.35 e alle 17.35. Un Frecciarossa doppio in direzione sud non ferma a Bologna.

Da segnalare anche il nuovo look esterno delle carrozze degli Intercity, che progressivamente sta interessando tutti i convogli, diverso per i treni diurni e per quelli notturni. Per i treni Intercity diurni sono previste fiancate bianche con una linea orizzontale rossa e il disegno del sole vicino alla scritta «Intercity». I convogli notturni assumeranno una colorazione blu con una linea orizzontale rossa e una vistosa luna vicino alla scritta «Intercity notte». Il rinnovamento riguarderà anche gli interni delle carrozze. Grazie ad un nuovo contratto di servizio con lo Stato, valido fino al 2026, Trenitalia ha potuto definire un piano decennale per il rilancio del servizio dei treni Intercity.

amarcord

Quando l’elettrotreno raddoppiava

Due elettrotreni che viaggiano agganciati, senza possibilità di passare da un convoglio all’altro, non sono una novità per le ferrovie italiane: già cinquant’anni fa gli elettrotreni Etr 250 Arlecchino e gli Etr 220 viaggiavano spesso in composizione doppia. Le foto sono tratte da «Elettrotreni Etr 250 Arlecchino» di Alessandro Buonopane e Gianni Leonardi, edizione Elledi 1984.