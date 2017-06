H&M, scioperi in tutta Italia. Parma compresa

I lavoratori dei 150 negozi H&M in Italia incrociano le braccia oggi contro gli 89 esuberi annunciati dal gruppo svedese il 19 maggio. Mobilitazione anche a Parma, come si vede dalla foto. E soprattutto a Milano, dove il gruppo intende chiudere due negozi. «Riteniamo gravissima e ingiustificata la posizione di H&M, azienda in continua espansione che ha in programma diverse aperture e che non è certo in crisi», dice la Camera del lavoro di Milano: «H&M ha chiuso il 2016 con 756 milioni di ricavi e 16 milioni di utile», situazione "ancora più grave se si considera l’esorbitante utilizzo di lavoratori a chiamata che sono quasi il 30% dei dipendenti totali dell’azienda». Secondo il sindacato, poi, H&M «continua ad assumerne e ricercarne nonostante la comunicazione dei licenziamenti», con l’obiettivo di «licenziare i lavoratori con i vecchi contratti per sostituirli con contratti a chiamata anche in vista delle nuove aperture in programma».(ANSA)