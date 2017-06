Un operaio egiziano di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti familiari aggravati. È una brutta storia di violenze domestiche, in cui sarebbe coinvolta anche la moglie: vittime i loro tre bambini, di cui uno in fasce. L'indagine dei carabinieri era partita mesi fa, dopo una segnalazione dei servizi sociali: accertate le violenze, i bambini erano stati messi in comunità ma il padre non si rassegnava e continuava a cercare di avvicinarli. Ieri è stato arrestato.