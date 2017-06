Intorno alle 12,30 si è verificato un guasto alla rete idrica in Viale Mantana: una condotta di grosso diametro, che costituisce la dorsale idrica del viale, è collassata. L'acqua ha quindi cominciato a fuoriuscire sulla strada.

"Subito intervenute sul posto, le squadre di tecnici hanno immediatamente provveduto ad isolare il tratto di condotta danneggiata - si legge in una nota di Iren -. Sono poi intervenute le squadre addette agli scavi e l'erogazione dell’acqua da Piazzale Allende a Via San Fermo della Battaglia, comprese le zone limitrofe, è stata interrotta per consentire le riparazioni del caso.

Si prevede che la situazione possa ritornare alla normalità nel pomeriggio, salvo imprevisti. Iren si scusa con i cittadini per gli involontari disagi".