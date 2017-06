Incidente "fantasma": l'autocarro parcheggiato finisce contro l'auto in sosta

Incidente, ieri sera alle 23, in piazzale Maestri. Coinvolti un autocarro ed un'utilitaria in sosta regolare. L'autocarro, parcheggiato in folle e senza aver inserito il freno a mano, per cause che sono ancora al vaglio della Municipale, è andato a finire contro l'auto parcheggiata. Nessuno dei due conducenti era al volante, quindi per fortuna non c'è stato alcun ferito.