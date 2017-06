Domani, lunedì 12, alle 14 nella chiesa delle Sacre Stimmate di via Montanara si terranno i funerali di Giovanni Gnudi, lo studente del liceo classico Romagnosi scomparso improvvisamente. Sedici anni, il sogno di fare il medico e la passione per la montagna, per il mare della Versilia e per la canoa: un ragazzo che pur nella sua breve vita ha lasciato un segno. Con i compagni di scuola, con i professori e in tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo.