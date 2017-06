Via Emilio Lepido, con l'auto abbatte un palo dell'illuminazione: illeso

Ha perso il controllo dell'auto, che ha finito la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica, abbattendolo.

E' accaduto intorno alle 23.55 in Via Emilio Lepido, in prossimità della rotatoria di ingresso alla tangenziale.

Il conducente di una utilitaria, un parmigiano di circa 40 anni, ha perso il controllo dell'auto, che si è schiantata contro il lampione. Sul posto sono arrivati i militi del 118 ma anche i vigili del fuoco e i tecnici di reperibilità di Iren, sia per mettere in sicurezza la base del palo divelto, dalla quale sporgevano i fili dell'alimentazione elettrica, ma anche per ripulire la strada prima che diventasse rischiosa per altri automobilisti. Dal veicolo fuoriusciva infatti copiosamente un liquido viscoso rivelatosi molto scivoloso.

Il conducente è uscito illeso dal proprio veicolo.