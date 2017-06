Riina, la Commissione Antimafia al Maggiore. La Bindi: "Resta pericoloso. E sta meglio che ai domiciliari"

«Riina è stato e rimane il capo di Cosa Nostra ma perché tale rimane per le regole mafiose». Ha continuato a partecipare alle numerose udienze che lo riguardano dimostrando di conservare lucidità fisica e in qualche modo anche fisica». Così la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Rosy Bindi aprendo la seduta odierna della Commissione, sull'esito del sopralluogo svolto ieri presso l'Ospedale Maggiore di Parma, dove è ricoverato in regime di 41 bis, Totò Riina. «Conserva immutata la sua pericolosità concreta e attuale, è perfettamente in grado di intendere e volere, non ha mai esternato segni di ravvedimento». "Mi sono recata ieri, senza avvertire le strutture interessate e ho chiesto ai vicepresidenti della Commissione Fava e Gaetti di accompagnarmi in questo sopralluogo. Si è potuto constatare che il detenuto con il quale si è preferito non interloquire era è sedia in rotelle in buon ordine con sguardo vigile: Riina si alimenta autonomamente è sotto osservazione medica e costantemente assistito da una equipe di infermieri»

-"A Riina è ampiamente assicurato il diritto, innanzitutto, ad una vita dignitosa e, dunque, a morire, quando ciò avverrà, altrettanto dignitosamente a meno che non si voglia postulare l’esistenza di un diritto a morire fuori dal carcere non riconosciuto dalle leggi vigenti», ha proseguito Bindi. «Il detenuto, nei limiti di quanto è stato possibile apprezzare - ha spiegato la presidente della Commissione Antimafia - conserva immutata la sua elevata pericolosità, concreta e attuale, essendo, nonostante le difficoltà motorie, perfettamente in grado di intendere e di volere, ancora vivamente interessato alle sue vicende processuali, nella piena condizione di manifestare la sua volontà, e, di converso, non avendo mai esternato segni di ravvedimento».

La delegazione della Commissione Antimafia si è recata ieri anche presso la casa di reclusione di Parma, dove ha proceduto alla visita della cella in cui Riina è stato collocato fino al gennaio 2016 e dove potrebbe rientrare nel caso in cui il suo stato di salute dovesse consentirlo.

«Si è notato che, nonostante le ristrette dimensioni della cella assegnatagli, del resto corrispondenti a quelle inserite nelle sezioni dedicate al regime dell’art. 41-bis op, vi era già comunque la presenza di un letto di degenza, seppure con sistema manuale di vecchia tipologia - ha spiegato oggi Bindi in Commissione - che, come spiegato dal direttore del carcere, venne fornito al detenuto sin dal momento in cui ne fu imposta la prescrizione, da oltre un anno. Inoltre, il direttore ha aggiunto che è già stato realizzato il progetto, di cui la Commissione ha visionato copia, per ampliare la stanza - in modo sia di installare un letto ospedaliero più moderno,sia di creare un bagno accessibile con la sedia a rotelle, sia di consentire al personale della ASL di somministrare con maggiore facilità i trattamenti riabilitativi - e che i lavori avranno inizio oggi e richiederanno pochi giorni lavorativi».

«Riina si trova in una condizione di cura e assistenza continue che, a dir poco, sono identiche - se non superiori - a quelle che potrebbe godere in status libertatis o in regime di arresti domiciliari, e in cui gli è ampiamente assicurato il diritto, innanzitutto, ad una vita dignitosa e, dunque, a morire, quando ciò avverrà, altrettanto dignitosamente a meno che non si voglia postulare l’esistenza di un diritto a morire fuori dal carcere non riconosciuto dalle leggi». Così la presidente dell’Antimafia, Rosy Bindi. (ANSA).

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Bindi ha quindi spiegato che ieri, "senza preavvertire le strutture interessate», è andata presso la sezione detentiva dell’ospedale nel quale è ricoverato Riina e presso la sezione del 41 bis della casa circondariale di Parma e ha chiesto ai vicepresidenti, senatore Gaetti e onorevole Fava, insieme alle dottoresse Sabella e Rinaldini e al dottor Comparone, «di accompagnarmi in questo sopralluogo». "Nella struttura ospedaliera - ha riferito la presidente dell’Antimafia - si è potuto constatare che il detenuto - con il quale si è preferito non interloquire - si trovava seduto su una sedia a rotelle, in buon ordine e con uno sguardo vigile. La camera dove si trova è di confortevoli dimensioni, assolutamente corrispondente a una qualsiasi stanza di degenza ospedaliera, dotata di bagno privato attrezzato per i disabili, e in ottime condizioni igieniche». "Il personale medico ha inoltre spiegato che Riina si alimenta autonomamente, è tenuto sotto stretta osservazione medica - quasi «a vista» - per il controllo delle sue patologie che peraltro, allo stato, non presentano manifestazioni acute, e, per quanto attiene alle sue generali condizioni di decadimento fisico, è costantemente assistito da una equipe di infermieri che lo accudisce più volte al giorno per ogni necessità. Dal punto di vista intellettivo, come chiarito dai medici e come confermato dagli agenti del GOM addetti alla sorveglianza h24, Riina interloquisce normalmente con il personale medico, paramedico e della polizia penitenziaria, svolge i colloqui con i familiari e con il suo difensore, scrive lettere ai parenti e legge senza difficoltà quelle che riceve, partecipa alle udienze sebbene ciò comporti uno spostamento temporaneo presso la casa di reclusione di Parma e solo in rare occasioni ha dovuto rinunciarvi ma non per sua volontà bensì per la contraria indicazione dei sanitari in relazione alla sua salute».

Bindi ha ricordato che dal gennaio 2016 ad oggi, Riina è stabilmente ricoverato nel reparto detentivo di una struttura ospedaliera pubblica di Parma; anche nel periodo successivo a questo ricovero ha continuato a partecipare, in videoconferenza, alle numerose udienze che lo riguardano, «così dimostrando di conservare lucidità psichica e anche una certa capacità fisica tanto da sottoporsi ai continui trasporti presso la casa di reclusione di Parma - dove si trova la sala per la celebrazione delle udienze a distanza - per poi fare rientro, in giornata, in ospedale"; dopo la pronuncia della Cassazione, è stata attivata la procedura per la predisposizione di un letto ospedaliero di nuova tecnologia per il caso in cui il detenuto dovesse rientrare in carcere.

«Se si è potuto constatare che per il Riina si è stati in grado di assicurare ogni suo diritto nel regime intramurario, va espressa invece preoccupazione per quanto potrebbe accadere a breve rispetto alla gestione di altri detenuti sottoposti al regime del 41- bis bisognosi di trattamento similare. Non sempre, infatti, le strutture ospedaliere pubbliche hanno, nella sezione riservata ai detenuti, un numero di celle sufficienti per rispondere a richieste di cura e di assistenza che si prevedono crescenti, così come, parallelamente, i continui spostamenti dei detenuti ospedalizzati per la partecipazione a distanza alle udienze». E' quanto ha rilevato la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Rosy Bindi, chiudendo la relazione sul sopralluogo effettuato ieri presso l’Ospedale Maggiore di Parma, dove è ricoverato in regime di 41 bis, Totò Riina.

«Tutto ciò richiederà un maggiore numero di personale specializzato penitenziario con aumento dei rischi. Occorre dunque adottare tempestivamente soluzioni di ricovero e cura ottimali, per quanto possibile intramurarie dentro il sistema carcerario, in grado di soddisfare i diritti del singolo ma anche la tutela della collettività, nonchè comunque soluzioni idonee a evitare ripetuti trasferimenti dei detenuti, adeguando ove occorra le stesse strutture sanitarie pubbliche con sistemi di videoconferenza».

«Non si possono tenere occupati letti per lungodegenze come quella di Riina - ha sottolineato in un altro passaggio Bindi, rispondendo ad una domanda della parlamentare Cinque Stelle Giulia Sarti - O c'è una allargamento del carcere a strutture sociosanitarie o dentro il carcere bisogna organizzarsi per assistere le non autosufficienze come quelle che si stanno verificando».

