"si sente ancora odore di pneumatici bruciati: andavano come pazzi". Scena da un inseguimento in piazzale Maestri. "Scene da film", come raccontano alcuni testimoni di passaggio o richiamati alle finestre dal rumore.

Erano le 15.30 circa quando tutto è iniziato. Si parla di una gazzella dei carabinieri che tallonava una Fiat 500L con a bordo un ragazzo. "Si sono infilati nelle vie laterali, sono ripassati più volte ad elevatissima velocità, con le gomme che fischiavano". Poi l'auto si è infilata in via Traversetolo. Sembra che si sia aggiunta una seconda auto dei carabinieri.