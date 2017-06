Consiglio, è comunque una rivoluzione. Dai grandi esclusi al caso ex M5s

Comunque vada, è una rivoluzione. Dopo 5 anni, il Consiglio comunale cittadino cambia quasi totalmente facce.

Va detto che la metà esatta dei membri uscenti del "parlamentino" non si è ricandidata. Va detto, altrettanto, che della metà che si era messa di nuovo in corsa, pochi arriveranno soddisfatti al traguardo. Su 32 scranni, infatti, solo 4 (in caso di vittoria di Pizzarotti) o 5 (in caso di vittoria di Scarpa) ritroveranno i loro "vecchi" occupanti.

Tra i grandi esclusi figurano sicuramente Ettore Manno e Roberto Ghiretti. Il primo ha ritentato la conquista della fascia tricolore ma con l'1,98% finale, l'ingresso al parlamentino è stato - sin dai primi risultati dello spoglio delle schede - una chimera. Al sesto posto per preferenze nella lista di Parma Unita, Ghiretti - candidato sindaco nel 2012 - non riuscirà a tornare nella sala consigliare: un solo consigliere è stato attribuito in caso di vittoria al ballottaggio di Pizzarotti - Fabrizio Pezzuto, dunque -, due se a vincere sarà Scarpa. E in questo caso ce la farà l'ex collega di minoranza Giuseppe Pellacini.

Impresa fallita anche per un altro ex capogruppo, Franco Cattabiani, subentrato ad Elvio Ubaldi per Civiltà parmigiana e stavolta il più votato nella lista di Forza Italia a sostegno di Laura Cavandoli. Capolista (e più votato) di Alfieri per Parma, anche il medico Paolo Pizzigoni non rientrerà nel parlamentino, dove era tornato subentrando alla dimissionaria Maria Teresa Guarnieri.

Grandi cambiamenti anche in casa Pd: solo Pier Paolo Scarpino potrebbe far parte del gruppo consigliare. Ma unicamente in caso di vittoria di Scarpa. Non ce l'ha fatta, invece, l'ex collega Luca Pezzani.

Capitolo particolare quello della ex maggioranza: dei 9 ex consiglieri che si sono rimessi in gioco, solo quattro - Bosi, Pizzigalli, Ilariuzzi, Fornari - arriveranno in Consiglio nel caso Pizzarotti torni al governo della città. Gli altri cinque - Medioli, Mallozzi, Adardi, Zioni e Lucio De Lorenzi - sono parecchio staccati e, anzi, qualcuno chiude la coda. E solo Bosi e Pizzigalli sarebbero eventualmente nel gruppo di minoranza.

Cinque anni fa, proprio partendo dalla maggioranza che appoggiava Pizzarotti, era stato definito il "parlamentino degli sconosciuti": l'impressione è che la compattezza di squadra, la ricerca della voce "comune" sia andata a discapito delle individualità. E che qualcuno sia rimasto, cinque anni dopo, per molti uno "sconosciuto".