Dal 20 giugno torna il volo Parma-Olbia, gestito da Mistral Air

Con l’arrivo del volo da Pescara di questa mattina, ha preso il via l’attività estiva della compagnia Mistral Air dall’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Saranno cinque le destinazioni coperte dal vettore dallo scalo gallurese: Ancona, Bergamo, Firenze, Parma, Pescara. Mistral Air collegherà Olbia due volte la settimana con Ancona, Bergamo, Parma e Pescara.

Il volo Parma-Olbia di Mistral Air sarà attivo dal 20 giugno fino a metà settembre, come la Gazzetta di Parma aveva annunciato nei mesi scorsi.

Per la città di Firenze, invece, sono previsti sei voli alla settimana nel periodo di picco. I collegamenti saranno operati con aeromobili ATR 72-500 da 68 posti della flotta di Mistral Air.

«Siamo decisamente soddisfatti della partnership consolidata con Mistral Air, compagnia che investe sull'aeroporto Olbia Costa Smeralda con due nuovi collegamenti per Firenze e Pescara - ha sottolineato Mario Garau, Routes Development Manager di Geasar in occasione delle presentazione dei voli - Per il futuro abbiamo l’obiettivo di confermare queste rotte anche nella stagione invernale, puntando sulla crescita turistica nei mesi di bassa stagione e sul traffico potenziale in uscita dall’Isola».