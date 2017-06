Rifiuti, il ritorno dell'isola interrata in piazzale Bertozzi

"Proseguono i lavori per la installazione di 8 nuove MiniEcostation in Centro Storico ed in Oltretorrente, sarà ripristinata la stazione interrata in piazzale Bertozzi. I cittadini potranno, in questo modo, trovare strutture disponibili 24 ore su 24 per il conferimento dei rifiuti senza essere legati al calendario". La nota arriva dal Comune, e non è difficile trovarci quegli "aggiustamenti" al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti che hanno fatto parte della campagna elettorale di Federico Pizzarotti. E che non mancheranno di suscitare polemiche.







Il piano concordato dal Settore Ambiente e da Iren ha individuato, ad oggi, "8 localizzazioni suddividendole equamente tra Centro Storico ed Oltretorrente in funzione della densità abitativa e precisamente P.le Paer, Via Verdi, P.le Salvo D'Acquisto, P.le San Lorenzo e Borgo Felino per il centro storico e P.le Serventi, Via Antelami, P.le Matteotti per l’Oltretorrente". A cui si aggiungerà - si legge - un intervento di recupero e riattivazione della stazione interrata di Piazzale Bertozzi, adeguata ad integrarsi con il modello mini Eco-Station con l’installazione di 2 bocche di conferimento per Residuo e Plastica/Barattolame con accesso regolato tramite eco-card di Iren o tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza TARI.

Saliranno, dunque, a 17 le stazioni informatizzate a supporto del sistema di raccolta differenziata porta a porta, concepite per soddisfare le esigenze di flessibilità di quei cittadini che per svariati motivi (turni di lavoro, ferie, produzioni extra di rifiuti, etc.) sono impossibilitati a conferire rifiuti secondo orari e giorni del calendario standard".

Ecco la mappa