Inseguimento a folle velocità fino a Basilicanova: era un 28enne che guidava sotto l'effetto di cocaina

Ieri il rocambolesco inseguimento fra Parma e Basilicanova. Testimoni in piazzale Maestri parlano di "una scena da film". Ora emergono nuovi particolari sulla fuga di una 500L, con inseguimento a tutta velocità da parte dei carabinieri, con l'appoggio di pattuglie della polizia. Alla guida dell'auto c'era un 28enne che aveva con sé 0,35 grammi di cocaina. La sua patente era scaduta e in passato era già stata sospesa. Alla vista dei carabinieri, nel parcheggio dell'Esselunga di via Traversetolo, l'uomo ha temuto nuovi guai ed è fuggito, guidando tra l'altro sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E' nato un rocambolesco inseguimento nelle vie della città, poi verso Porporano e infine a Basilicanova, dove il fuggitivo è stato fermato da diverse pattuglie.

Un lettore, Luca, ha inviato la foto del fermo del 28enne.