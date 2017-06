Viale Vittoria, scovati 8 involucri di droga nascosti dai pusher

Controlli congiunti Polizia Municipale e Polizia di Stato tra San Leonardo e Oltretorrente. E nel bilancio del servizio figurano 8 involucri con sostanza stupefacente rinvenuti in viale Vittoria.

I controlli congiunti sono stati eseguiti ieri e si sono concentrati prima in zona San Leonardo e successivamente in Oltretorrente. Sono state identificate complessivamente 11 persone.

In viale Vittoria, in particolare, quando gli agenti sono arrivati all’altezza di via 1° Maggio, tre individui sono fuggiti in bicicletta. Insospettiti dall’atteggiamento tenuto dal terzetto, gli agenti hanno ispezionato l’area ed hanno scovato 8 involucri contenenti marijuana, come confermato dal Gabinetto della Polizia Scientifica della Questura.