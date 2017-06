Sfruttavano prostitute sulla via Emilia: 15 arresti

I carabinieri di Parma hanno arrestato 15 persone per sfruttamento della prostituzione. Si tratta di una banda che sfruttava una quarantina di prostitute rumene sulla via Emilia.

L’indagine, avviata dal Reparto Operativo dei carabinieri di Parma nel marzo 2016, ha consentito di documentare la gestione di circa 40 prostitute rumene in via Emilia e l’esistenza di accordi di cartello tra gli sfruttatori e la stretta collaborazione tra gli

stessi nel controllo del territorio, per scambiarsi informazioni sull’eventuale presenza delle forze dell'ordine. E' emersa anche l'attività di controllo sulla strada da parte della banda: prostitute non sfruttate da loro potevano restare soltanto pagando una "tassa" settimanale.