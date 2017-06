Scontro auto-scooter a Pedrignano. Stradone: donna investita

Un'auto e uno scooter si sono scontrati questa mattina in strada Traversante Pedrignano. Ferite di media gravità per il motociclista: è intervenuto il personale del 118. Sul posto anche la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi.

Alle 9, all'incrocio fra lo Stradone e via Palestro, una 60enne è stata investita da una Renault che proveniva da Ponte Italia e si dirigeva verso via Farini. Ferite di media gravità per la donna investita, che stava attraversando la strada. Sul posto anche la polizia municipale.