Tep, oggi sciopero degli autobus. Le informazioni utili

E’ pervenuta a Tep la comunicazione del sindacato generale di base (Sgb) e Cub Trasporti, circa le modalità di effettuazione dello sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato per la giornata di oggi, contro le privatizzazioni dei trasporti e lo smantellamento della pensione e della sanità pubblica.

Pertanto le autolinee in esercizio all’azienda Tep potrebbero avere la soppressione di corse, nell’arco dell’intera giornata, con esclusione delle fasce di servizio garantite. Verranno assicurati i seguenti servizi: il Pronto Bus urbano e l'Happy Bus; tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.30 alle 8.30; a mezzogiorno tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 12.10 alle 14.40. Le corse per le quali è prevista la partenza devono essere completate fino ai capolinea; sono peraltro effettuate le sole corse in partenza dai capolinea entro gli orari di termine delle fasce qualora le corse stesse, secondo gli orari pubblicati, completino il loro percorso entro le ore 9.15 e 15.25 rispettivamente per la fascia mattutina e per quella meridiana; l’ultima delle corse garantite nella fascia è comunque limitata al capolinea urbano opposto. Eventuali chiarimenti sugli orari dei servizi possono essere richiesti alle biglietterie e al numero 840 22 22 22. r.c.