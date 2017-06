Rapinatore di banca a Salerno, arrestato a Parma

Rapinatore di banca arrestato a Parma dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno). In manette è finito F.S. cinquantenne di Catania pregiudicato. L’uomo è accusato della rapina messa a segno ai danni della filiale della Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania con sede in Polla (Salerno) avvenuta nel mese di ottobre 2016, quando due uomini entrarono nell’istituto di credito forzando una finestra laterale ed impugnando un taglierino ed una pistola si impossessarono della somma contanti di diecimila euro.

Il rapinatore poi raggiunse la Sicilia a bordo di un auto. I militari dell’arma attraverso l’acquisizione di filmati sono riusciti a risalire all’identità del cinquantenne che ora si trova presso la casa circondariale di Parma in quanto è accusato di un’altra rapina.