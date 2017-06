Incidente nel pomeriggio alle 16.15: una Panda, condotta da un settantenne, mentre percorreva via Fleming in direzione p.le Caduti del Lavoro, svoltava a sinistra in via Colli. In quel momento si scontrava con uno scooterone, un Yamaha condotto da una quarantanovenne, che percorreva via Fleming diretta a via Volturno. Ferite lievi per la conducente dello scooterone che è stata comunque trasportata al Pronto Soccorso.

La dinamica del sinistro è al vaglio del Reparto Infortunistica della Polizia Municipale.