Tep: "Sciopero non comunicato". E si appella alla commissione di vigilanza

"TEP comunica che allo sciopero proclamato dal sindacato CUB per la giornata di ieri, 16 giugno, hanno aderito 121 conducenti.

L’azienda si scusa con tutti gli utenti che hanno subito un disagio senza aver avuto alcuna comunicazione in tempo utile e con tutte le persone che prima dello sciopero hanno contattato i nostri uffici, che non hanno potuto fornire un’informazione corretta per mancata ottemperanza da parte del sindacato delle modalità previste dalla legge", si legge in una nota dell'azienda.

"L’azienda precisa, infatti, di non aver avuto alcuna comunicazione preventiva circa l’effettuazione dello sciopero - continua - . La legge 146/90 e s.m.i. dispone, a tutela dell’utenza, che lo sciopero debba essere comunicato all’azienda con un anticipo di almeno 10 giorni perché sia data opportuna informazione al pubblico almeno 5 giorni prima.

In questo caso, però, nessuna informativa è pervenuta a TEP fino al 15 giugno, giorno antecedente lo sciopero. Di quanto accaduto è stata data comunicazione, pertanto, anche alla commissione di vigilanza sugli scioperi."