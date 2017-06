Tre amiche inseguono il ladro di bici e lo fanno denunciare

Lo hanno visto armeggiare in tutta tranquillità, in mezzo ai passanti in piazza Garibaldi. Peccato che armeggiasse attorno alla bicicletta di una di loro. E' accaduto ieri alle 16.30 e subito le tre ragazze, 17ennei, hanno una telefonato al 113 e le altre iniziato a urlare in direzione del ragazzo di origine africana che stava tentando di rompere il catenaccio di una delle loro bici. Il giovane si è allontanato con la "solita" calma, mentre il gruppetto di amiche - in collegamento telefonico con la Polizia, lo ha seguito fornendo agli agenti particolari di riconoscimento la sua esatta posizione. Grazie a queste indicazioni la Volante riusciva a fermare il ragazzo che aveva tentato il furto, un 22enne originario del Burkina Faso, regolare e con precedenti.

Il 22enne è stato trovato in possesso di un sellino di bicicletta che aveva utilizzato per provare a rompere il catenaccio ed è stato denunciato per tentato furto aggravato.