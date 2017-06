"Non ho il resto, hai una moneta?" Per risposta gli lancia tazzina e zuccheriera

Alle 21.55 di ieri una Volante della Polizia è stata inviata in un bar di viale Piacenza dove era stata segnalata una lite tra un cliente ed il gestore del locale. Gli operatori, grazie alle testimonianze dei presenti, hanno ricostruito che K.A., 56 anni, albanese, aveva bevuto un caffè e al momento di pagare aveva tirato fuori dal portafogli una banconota da 20 euro. Il titolare del bar chi ha chiesto se avesse una moneta da 1 euro perché al momento non aveva il resto e questi, per tutta risposta, ha scagliato in direzione del barista la tazzinae successivamente una zuccheriera in vetro. Che non ha colpito il titolare del bar ma ha centrato alcune bottiglie di alcolici infrangendole. K.A., dopo aver avuto questo scatto, ha tentato di allontanarsi maè stato bloccato dal titolare e da un altro avventore in attesa della pattuglia. Lo straniero è stato quindi denunciato per danneggiamento e getto pericoloso di cose.