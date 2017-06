Al lavoro i tecnici per riparare una perdita ad una condotta dell'acquedotto in via Mauro degli Oddi. Il guasto, segnalato nei giorni scorsi, é stato individuato e sono in corso i lavori per ripristinare la tubazione.

L'erogazione dell'acqua è stata temporaneamente sospesa nelle strada e nelle zone ad essa limitrofe.

I lavori sono tuttora in corso. Si prevede che in serata la situazione possa ritornare alla normalità, fa sapere l'Iren.