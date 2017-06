Trasporto pubblico, contratto prorogato a Tep fino a fine anno

Tep comunica di aver ricevuto da Smtp la lettera di proroga del contratto per la gestione dei servizio di trasporto pubblico locale a Parma e provincia per ulteriori 6 mesi dalla scadenza, quindi fino a fine 2017.

La proroga, concessa di comune accordo con Comune e Provincia, consente di garantire la continuità del servizio in attesa del pronunciamento del Tar sul ricorso dell'azienda contro gli esiti di gara. L’udienza è fissata per il 27 settembre.

“Siamo felici di poter continuare a servire Parma e i parmigiani per i prossimi mesi, come abbiamo fatto per 70 anni.” – è il commento del presidente di Tep Antonio Rizzi – “Proseguiamo nel nostro lavoro e guardiamo avanti con fiducia.”