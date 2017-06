Indcidente nel pomeriggio in via Fleming. Una Fiat Multipla, condotta da un cinquantenne, mentre percorreva via Fleming verso via Pellico investiva un sessantenne, a piedi, in prossimità del passaggio pedonale accanto all'edicola.

L'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso in gravi condizioni. Le cause del sinistro sono al vaglio del reparto Infortunistica della Polizia municipale.