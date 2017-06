Controlli della Polizia municipale in Oltretorrente ed in piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa per verificare il rispetto delle ordinanze approvate nei mesi scorsi sugli orari di consumo di alcolici.



Gli accertamenti hanno avuto luogo nel pomeriggio di ieri in zona stazione e in piazzale Inzani. E proprio in piazzale Inzani gli agenti hanno identificato tre persone che stavano bevendo birra. Tutte e tre sono state sanzionate con una multa di 450 euro, mentre le bottiglie sono state sequestrate.



I controlli sono proseguiti in piazzale dalla Chiesa, dove sono state identificate altre tre persone.

Foto d'archivio