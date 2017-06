Nuovo Rettore, elezioni fissate per il 27 settembre

Il decano Bruno Adorni ha firmato questa mattina il decreto per le elezioni del nuovo Rettore dell'Università di Parma. La data è stata fissata tenendo conto dei tempi dell'approvazione ministeriale, con l'obbiettivo che il nuovo rettore che succede al dimissionario Loris Borghi sia insediato il 1° novembre, cioè all'inizio del nuovo anno accademico. Tenendo altresì conto delle esigenze della componente studentesca e permettere la presentazione delle candidature comunque sfavorita dalle vacanze estive.

Per statuto, il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.

Il Rettore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.



Nell’ipotesi in cui non si verifichi tale evento, è indetta una successiva tornata elettorale a maggioranza assoluta dei votanti

per martedì 3 ottobre. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Ballottaggio fissato per giovedì 5 ottobre.



In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. In ognuna delle votazioni si procede comunque allo spoglio dei voti.



Le candidature alla carica di Rettore devono essere sottoscritte da almeno dieci componenti del corpo elettorale e presentate al protocollo dell’Università nel periodo tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore la data prevista per la prima votazione. Ciascun candidato rende pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell’Università.



L’elettorato attivo per l’elezione del Rettore spetta: ai professori di ruolo; ai ricercatori a tempo indeterminato; ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010; al personale tecnico e amministrativo, compresi i Dirigenti, i cui voti espressi sono calcolati nella misura del 15%; alla rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e dottorato di ricerca nei Consigli di dipartimento, di cui all’art. 21, comma 22 dello Statuto.