Alle 16 circa incidente stradale all’incrocio via Berenini, viale Rustici eil Ponte Italia.

Un mezzo dei vigili del Fuoco, un Land Rover, stava percorrendo il Ponte Italia con direzione barriera Farini con inseriti i dispositivi di emergenza, sia sirena che luci lampeggianti. .

Giunto all’altezza dell’incrocio con via Berenini ha attraversato l’incrocio (probabilmente, secondo i rilievi della polizia municipale, con luce semaforica rossa) quando da via Basetti è giunta una Nissan Qashqai condotta da una 35enne, che probabilmente doveva proseguire in viale Rustici.

I due mezzi si sono scontrati e nell’urto l’autista della Nissan è rimasta lievemente ferita e trasportata al Pronto Soccorso.