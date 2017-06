Gli strappa di mano lo smartphone, poi l'inseguimento: denunciato 17enne

Stava camminando in Ghiaia con lo smartphone in mano, quando in un lampo qualcuno si è avvicinato e gliel'ha strappato. E' accaduto intorno alle 15 di lunedì e l'uomo ha avuto la prontezza di iniziare un inseguimento, aiutato da un passante che ha capito cos'era accaduto.

La corsa è durata fin su viale Toschi, all'altezza dei portici della Pilotta: è lì che il rapinatore è stato raggiunto e bloccato, proprio mentre stava passando una Volante della Polizia impegnata nei servizi quotidiani di controllo del territorio. Vedendo la scena i poliziotti hanno pensato a una lite ma quando sono intervenuti per sedarla hanno ricevuto le spiegazioni, e anche i seguenti calci e spinte del ladro, un 17enne italiano di origine maghrebina residente a Montechiarugolo.

Per bloccarlo e renderlo inoffensivo è stato necessario ammanettarlo e farlo sedere sull'auto di servizio. Una volta in Questura è stato identificato, denunciato per rapina impropria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna ed affidato formalmente alla madre, fatta arrivare in borgo della Posta.



Poco prima delle 20 di lunedì le Volanti sono intervenute anche al Sigma di via Imbriani, dove un uomo di origine africana, in evidente stato di alterazione psicofisica, a torso nudo, stava inveendo contro i dipendenti del negozio, rei di averlo ripreso per aver danneggiato della merce. I poliziotti hanno cercato di riportarlo alla calma a parole, l'hanno convinto a uscire dal negozio e a raggiungere l'auto di servizio ma una volta fuori l'uomo ha iniziato a spingere e a scalciare per liberarsi degli agenti e scappare. A quel punto, spiega una nota della Questura, , per evitare ulteriori contatti fisici, è stato utilizzare uno spray urticante a base di oleoresin capsicum. L'uomo

B.K., 26 anni, cittadinanza ghanese, residente a Parma, è satto condotto in Questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ed invitato all'Ufficio Immigrazione al fine di regolarizzare la propria posizione amministrativa sul territorio.