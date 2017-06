Caproni, la robotica, disastri e ricostruzione. Ecco le tracce della prova d'italiano

Il progresso è al centro del tema di attualità proposto ai maturandi 2017. La traccia parte da una citazione di Edoardo Boncinelli ("Per migliorarci serve una mutazione").

Il miracolo economico italiano con citazioni da Bevilacqua e Ginsborg per il tema storico.

Giorgio Caproni è l’autore scelto per l'analisi del testo, e in particolare la Lirica «versicoli quasi ecologici» (tratta dalla raccolta Res Amissa).

Ecco la poesia. "Non uccidete il mare, la libellula, il vento. Non soffocate il lamento (il canto!) del lamantino. Il galagone, il pino: anche di questo è fatto l'uomo. E chi per profitto vile fulmina un pesce, un fiume, non fatelo cavaliere del lavoro. L’amore finisce dove finisce l’erba e l’acqua muore. Dove sparendo la foresta e l’aria verde, chi resta sospira nel sempre più vasto paese guasto: Come potrebbe tornare a essere bella, scomparso l’uomo, la terra».

Idillio e minaccia nei confronti della natura è la traccia per il saggio breve in ambito artistico-letterario. Immagini di quadri di William Turner e Giuseppe Pellizza da Volpedo nei documenti per il saggio. Tra gli allegati anche versi di Pascoli.

Ma ci sono anche tracce sulle tematiche di Disastri e ricostruzione e di Robotica e nuove tecnologie nel mondo del lavoro.

Maturità: stamani prova di italiano per 500.000

Mezzo milione di studenti affronterà tra poco la prima prova scritta, quella di Italiano uguale per tutti gli indirizzi, della Maturità 2017. Quest’anno sono 12.691 le commissioni per 25.256 classi coinvolte. 505.686 i candidati iscritti all’esame (489.168 interni e 16.518 esterni). Come ormai accade da alcuni anni, l’invio delle tracce delle prove scritte avviene attraverso il plico telematico: "buste" criptate recapitate per via informatica alle scuole. Per la loro apertura è necessaria una password, che verrà resa nota soltanto stamani. Per i ragazzi il solito ventaglio di scelte: analisi del testo, redazione di un articolo di giornale/saggio breve, tema di argomento storico, tema di ordine generale. Sei le ore a disposizione per lo svolgimento.