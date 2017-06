I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno compiuto un controllo in una azienda metalmeccanica del quartiere Spip e hanno scoperto che tutti i 20 dipendenti lavoravano senza regolare contratto. In pratica la vecchia proprietà aveva ceduto la officina ad una nuova gestione che però non ha regolarizzato i dipendenti. Ora l'azienda è chiusa in attesa che la posizione dei dipendenti venga regolarizzata.