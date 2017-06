Salvini: "Se votassi qui non darei il voto a Scarpa"

«Parma merita tanto e se fossi un elettore di Parma l’unica certezza che ho è che non voterei sicuramente per il candidato del Partito Democratico, di Renzi, di Boschi, di Gentiloni, dell’immigrazione fuori controllo, della tassazione esasperata. Se votassi insomma non voterei per Scarpa».

E’ una anticipazione di quanto dirà il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini in una intervista a Tv Parma, in onda questa sera nel telegiornale, sul ballottaggio di domenica per le comunali della città emiliana che vedranno confrontarsi Paolo Scarpa, candidato del centrosinistra, e Federico Pizzarotti, ex esponente 5 Stelle ed oggi ha capo del movimento civico "Effetto Parma".