Patente falsa, auto senza revisione: denunciato un Ivoriano

Era stato fermato in viale Piacenza, alla guida della sua auto segnalata priva di revisione dagli "occhi elettronici" sul tablet degli agenti della Municipale. Durante il controllo di routine dei documenti, un ivoriano di 32 anni residente a Parma in zona Pablo ha esibito una patente che, poi, è risultata falsa. Un'irregolarità emersa dopo l’esposizione del documento ai raggi infrarossi: l’immagine è risultata priva degli elementi di sicurezza e antifalsificazione.

E' stato effettuato il controllo anche ai terminali della Motorizzazione civile: la patente è risultata inesistente e l'uomo è risultato titolare di un documento di guida, sospeso a tempo indeterminato dal luglio 2011, non corrispondente a quello mostrato.

La patente è stata quindi posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il trentaduenne nigeriano è stato deferito alla Procura per Falsificazione e uso di documento falso.

Inoltre il veicolo è stato sottoposto a un fermo di 90 giorni e sospeso dalla circolazione e all'uomo sono state comminate anche sanzioni per un totale di 323 euro oltre alla confisca della patente già posseduta.