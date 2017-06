Ladri scatenati: presi di mira una tabaccheria e una ditta

Due colpi e doppio intervento delle volanti della polizia. Il primo, ieri mattina, in via Matteucci dopo la segnalazione di un furto ai danni della "Ssi Schafer System". GIgnoti, nel corso della notte, si erano intrufolati all’interno degli uffici della ditta. Qui sono riusciti a trovare le chiavi di un'autovettura. Dopo aver sottratto alcuni attrezzi da lavoro, hanno rubato l’autovettura. Sono in corso le ricerche del veicolo rubato e le indagini per individuare i responsabili. Altro colpo ieri pomeriggio in via Torelli. Nel mirino il Bar Tabacchi “Black Pug”. Da quanto ricostruito, quattro persone dopo aver forzato la serratura di una delle saracinesche del locale, la notte precedente, hanno rubato alcuni pacchetti di sigarette e danneggiato parte degli arredi del bar. Anche qui sono in corso gli accertamenti per individuare i responsabili.

