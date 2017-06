Taccheggiatore picchia l'addetto alla sicurezza dell'Ovs per scappare

Ieri sera, gli agenti della volante della Questura di Parma hanno arrestato in flagranza di reato Mawadyi Aziz, nato in Marocco classe ’81 residente nel Reggiano, pluripregiudicato con a suo carico un arresto per immigrazione clandestina e numerose segnalazioni. Aziz è stato sorpreso dal personale di vigilanza interna dell’OVS di Parma mentre nascondeva all’interno di una borsa alcuni capi di abbigliamento prelevati dagli scaffali, per poi dirigersi all’uscita del negozio senza pagare nulla. Una volta sorpreso, ha innescato con gli uomini della vigilanza una colluttazione nel tentativo di sottrarsi al controllo, sferrando diversi pugni in faccia ad una delle guardie giurate, causandogli alcune lesioni (successivamente medicate al pronto soccorso). L’arrivo di altri uomini del personale di sicurezza ha però consentito di bloccare il soggetto. E' stato così possibile chiamare il 113.

Mawadyi, davanti agli agenti intervenuti, ha ammesso il furto consegnando la borsa con dentro i capi di vestiario rubati: 13 magliette per il valore complessivo di poco meno di 130 Euro. L’uomo si trova adesso in custodia, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si celebrerà nella mattinata di oggi.