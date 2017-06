Una volante della Polizia, dopo una segnalazione, è intervenuta nella sede dell’azienda metallurgica “Nuova Pellizoni” di via Borsari. Dai primi accertamenti si è appurato che ignoti, nel corso della nottata appena trascorsa, dopo aver tagliato la rete metallica della recinsione che delimita l’area dell’azienda, sono riusciti ad asportare alcune barre di acciaio inox del peso totale di 400 kg per un valore commerciale di oltre 2'000 Euro. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili.