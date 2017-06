La Protezione civile E-R: "Allerta temporali per domenica"

La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta "gialla" dalle 0 alle 24 di domani, domenica, per temporali forti sulla pianura, fascia collinare e i rilievi occidentali.

I fenomeni sono previsti ad iniziare dal mattino sul settore occidentale, per poi spostarsi velocemente verso est, raggiungendo la costa nel pomeriggio-sera ed infine esaurirsi in serata. Si aggiunge sulla pianura e la costa romagnola una criticità per disagio bioclimatico debole. Tendenza all'esaurimento nelle 48 ore successive.