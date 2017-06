Torna all'Esselunga per un altro furto (di supercalcolici): denunciato un 22enne

E' stato sorpreso mentre, insieme ad altre due persone, stava armeggiando tra gli scaffali dell'esselunga Ovest, occultando alcune bottiglie di super alcolici ed altre bibite all’interno di una borsa. Da lì la chiamata al 113. I complici sono poi usciti dal supermercato mentre lui si è diretto verso l’uscita passando da una delle casse al momento non in servizio, portando con sè la borsa ed al suo interno la merce. A quel punto è stato fermato dal personale della sicurezza e successivamente consegnato agli agenti intervenuti. S. M. senegalese classe ’95, irregolare sul territorio nazionale, pregiudicato con in atto una richiesta di protezione internazionale è stato denunciato. Il giovane senegalese era stato riconosciuto fin da subito dal personale di vigilanza del supermercato poiché si era reso responsabile, già la scorsa settimana, del furto di merce all’interno dello stesso punto vendita. La borsa usata per occultare la merce è risultata del tipo schermata e pertanto è stata posta sotto sequestro.