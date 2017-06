Blitz dei ladri nella notte al Palacampus

La notte scorsa, dopo aver forzato le porte di ingresso, ignoti si sono intrufolati all’interno degli uffici del Palacampus, in contemporanea con altre incursioni all’interno delle facoltà del Campus. Sono state forzate alcune porte, è stato rotto un vetro. I danni ammontano a qualche centinaia di euro. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili.