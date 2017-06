Scarpa "Il Pd ha adottato Pizzarotti, trattandolo come enfant prodige"

«Il Pd nazionale e regionale in questi ultimi anni ha di fatto adottato e cullato Pizzarotti come un enfant prodige" da inglobare nel progetto renziano». Sono le parole di Paolo Scarpa, candidato del Pd e del centrosinistra, il giorno dopo la netta sconfitta al ballottaggio di Parma contro Federico Pizzarotti.

La cosa, secondo Scarpa, «risulta evidente dai numerosi pubblici encomi da parte dei vari Merola, Nardella, dello stesso Renzi e dopo che i presidenti dell’Anci, Delrio e Fassino, avevano portato Pizzarotti ai vertici nazionali della loro associazione. Oggi Pizzarotti vince Parma dopo gli espliciti sostegni di Salvini e della Meloni, in un paese che sta virando improvvisamente a destra. Ottimo risultato».