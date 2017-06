Guasto riparato, torna l'acqua in via Spezia

Questa mattina, verso le ore 9,30, su Via Spezia all'altezza del civico 211, si è verificata una rottura della condotta adduttrice principale che serve la zona. La tubazione che scorre nel sottosuolo ha improvvisamente ceduto e l'acqua ha invaso la sede stradale. Subito intervenute sul posto, le squadre di tecnici hanno immediatamente isolato il tratto di condotta danneggiata ed hanno iniziato i lavori di riparazione.

L'erogazione dell'acqua è stata interrotta su Via Spezia in corrispondenza del civico 189 al 215 e zone limitrofe dalle ore 10,30, dopo che era stato predisposto lo scavo per la riparazione. I lavori sono proseguiti velocemente e sono stati ultimati alle 12,30, quando è stata restituita la regolare erogazione di acqua alla rete dell'acquedotto.