Vetri rotti, vandali/ladri in azione: la mappa dell'emergenza

Oggi quattro segnalazioni (ovviamente in difetto) (guarda le foto). Se non ogni giorno, a cadenza molto ma molto frequente, arrivano foto o telefonate di lettori (come le immagini pubblicate su facebook) vittime di vandali o, se volete, ladri. Nel mirino le auto. A farne le spese (in senso letterario), oltre ovviamente i proprietari delle vetture, i vetri. La scena è, purtroppo, sempre quella: vetri sbriciolati per terra e un buco nel finestrino. In alcuni casi i vandali non si limitano al gesto inqualificabile e si mettono a prendere ciò che trovano dentro. Abbiamo cercato di disegnare una mappa di queste segnalazioni, ovviamente in difetto, ma comunque decisamente emblematica di questa vera e propria emergenza.

Vuoi ricevere questo messaggio in tempo reale? CLICCA QUI