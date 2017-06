Fa la pipì in piazzale Matteotti: 450 euro di multa

Intensi controlli della Polizia municipale, oggi. In totale sono state identificate 35 persone, controllati 12 veicoli, tre dei quali sono stati sospesi dalla circolazione per omessa revisione periodica ed uno sequestrato per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria, 5 sono state le sanzioni comminate per violazioni del codice della strada. Gli agenti, impegnati sul fronte sicurezza urbana con un nuovo servizio della squadra speciale, composta da 8 agenti e un ispettore, hanno proceduto alla verifica capillare del territorio: sono state passate al setaccio la zona di Oltretorrente, Stazione, Viale Toschi, Barilla Center, Largo Calza, piazzale Pablo e la zona monumentale. Particolare attenzione è stata posta al consumo di alcolici, dopo che sono entrate in vigore le ordinanze ed i provvedimenti che riguardano la loro limitazione in largo Calza, zona Stazione, parco Falcone Borsellino, piazzale Picelli, piazzale Matteotti, piazzale Pablo, borgo Santa Brigida, borgo Serena, borgo Sant'Antonio e la zona di Stu Pasubio. Sono state comminate 4 sanzioni da 180 euro per la violazione di quanto previsto dalle ordinanze e dal regolamento di polizia urbana ad altrettanti soggetti sorpresi a consumare alcolici in zone ed orari vietati. Inoltre, in piazzale Matteotti, un uomo è stato sorpreso mentre soddisfaceva le proprie esigenze fisiologiche dietro un totem pubblicitario: il 45enne si è visto comminare una sanzione da 450 euro; sono stati inoltre sanzionati i comportamenti scorretti di persone irrispettose del decoro urbano: è stato sanzionato un uomo disteso su una panchina con entrambi i piedi appoggiati sullo schienale. In via Garibaldi, davanti alla chiesa di S. Teresa di Gesù Bambino, è stata individuata, identificata e sanzionata una donna mentre effettuava accattonaggio molesto.