Arancia meccanica in un kebabbaro (con rapina) di piazzale della stazione: presi due giovani

Rapina in piazzale Dalla Chiesa in una pizzeria/kebab. L'episodio è avvenuto il 7 marzo, presi l'autore e uno dei compagni con cui, sempre lì, aveva picchiato il proprietario.

La vicenda

E' la sera del 7 marzo, il titolare dell’esercizio, prima di entrare, nota che un uomo, approfittando del fatto che il suo dipendente era impegnato in altre mansioni, stava rubando i soldi dal registratore di cassa (90,00 euro). Il ladro, dopo aver preso i soldi si è diretto verso l’uscita, ma il titolare ha cercato di sbarrargli la strada. Il malvivente lo ha spinto violentemente per farsi spazio e scappare, facendo perdere le proprie tracce. Un volto però conosciuto nel locale, infatti lo stesso titolare lo ha descritto ai poliziotti come un ragazzo di origini africane e fornendone una minuziosa descrizione.

La vittima aggiungeva che, lo stesso individuo, tre giorni prima era entrato nel locale e, visibilmente ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti, aveva chiesto di consumare un panino. In considerazione del suo stato psicofisico, era stato invitato ad uscire dal locale ma per tutta risposta, anziché allontanarsi, aveva dapprima danneggiato il vetro del bancone della pizzeria e poi aveva percosso con un’asta in ferro il titolare, causandogli delle lesioni, medicate al pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni. Con lui due individui che, intervenuta in questo caso la Municipale, erano riusciti a fuggire all’interno della stazione ferroviaria facendo perdere le proprie tracce. Fuga comunque ripresa dalle telecamere. La stessa Municipale, durante un'azione di pattugliamento in stazione, giorni dopo, riconosceva due dei tre. Davanti alle divise, anche in questo caso i due stranieri sono scappati. Dopo un lungo inseguimento entrambi sono stati raggiunti e bloccati. Sul posto è intervenuto il personale della Squadra Mobile, e gli stranieri venivano accompagnati in questura: i due sono stati identificati entrambi come nigeriani, uno di 27 anni, l'altro di 23. Durante l'identificazione è emerso anche che i due avevano fornito false generalità. Uno dei due è lo stesso che poi ha rapinato l'esercizio commerciale giorni dopo. Entrambi sono stati indagati per i reati di lesioni personali e danneggiamento in concorso mentre, solo uno anche per la rapina impropria dei 90 euro portata a termine da solo il 7 marzo.