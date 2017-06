Paura in Ghiaia: minaccia un negoziante con le forbici. Denunciato

Intervento della polizia, ieri pomeriggio alle 17.30, in piazza Ghiaia dopo una segnalazione: una persona è andata in escandescenza armata di forbici. L'uomo era stato notato da uno dei negozianti della piazza mentre con le forbici in mano, mentre stava simulando il gesto di infrangere una vetrina. A quel punto si è diretto verso il proprietario del negozio con ancora le forbici in mano, chiedendo insistentemente al proprietario dell’attività di accedere all’interno nonostante il negoziante si rifiutasse invitandolo ad allontanarsi. All’arrivo degli agenti la persona segnalata è stata rintracciata nei pressi del supermercato Conad. Questi alla richiesta di fornire le proprie generalità ha dapprima inveito verbalmente contro gli operatori e successivamente fornito loro false generalità. Per tali motivi è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per procedere alla sua identificazione, un 56enne originario della provincia di Lecce, attualmente senza fissa dimora, pregiudicato. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria a piede libero per i reati di: porto di oggetti atti ad offendere, rifiuto di indicazioni e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità personale.