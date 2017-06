Calano gli incidenti stradali con gli autocarri: Parma medaglia d'oro

In Emilia-Romagna dal 2006 al 2015 il numero di autocarri (incluse le motrici) coinvolti in un incidente stradale è passato da 4.100 a 2.697, con una diminuzione del 34,2%. Negli stessi dieci anni anche il numero di autobus coinvolti in incidenti stradali è calato: da 276 a 181 (-34,4%). Lo rileva un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Istat.

Per quanto riguarda gli autocarri, vi è una provincia dell’Emilia-Romagna in cui è stato registrato un aumento (Ferrara), mentre in tutte le altre è stata registrata una diminuzione. La provincia in cui vi è stato il calo maggiore è Parma (-46,4%), seguita da Forlì-Cesena (-46,3%) e Ravenna (-40,6%).

Nel comparto degli autobus, invece, tutte le province hanno fatto registrare un calo e la provincia in cui la diminuzione è maggiore è Reggio Emilia (-56%), seguita da Modena (-50%) e Ferrara (-44,4%).

In Italia dal 2006 al 2015 il numero di autocarri coinvolti in un incidente stradale è passato da 31.614 a 20.700, con una diminuzione del 34,5%. Sempre nei dieci anni presi in considerazione anche il numero di autobus coinvolti in incidenti stradali è calato: da 4.208 a 2.384, -43,3%. Dati che certificano la tendenza al calo del numero di veicoli pesanti coinvolti in incidenti stradali registrata nel nostro Paese negli ultimi anni.

Sono molteplici - spiegano gli autori dello studio - i fattori alla base di questo calo: tra i più importanti l'inasprimento delle norme relative alla sicurezza stradale e le importanti iniziative di sensibilizzazione messe in campo dalle istituzioni, ma anche i progressi tecnologici dei dispositivi di sicurezza di cui i veicoli sono dotati.

