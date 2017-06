Salta il Parma-Cagliari: giornata di passione per i parmigiani. Ryanair: "Notte in hotel e partenza da Bologna"

Annunci di ritardi arrivati a singhiozzo mentre il tempo correva. Poi l’ultimo messaggio di Ryanair delle 19,09: “Ci dispiace informarla della cancellazione del volo FR111”. Salta il Parma Cagliari: giornata di passione per i pendolari parmigiani.

Un’odissea dovuta al maltempo che si è accanito su buona parte del Belpaese e ha costretto poco meno di 200 persone, fra cui numerosi bimbi, ad abbandonare il Verdi con un diavolo per capello. Scene di rabbia e isteria generale e anche qualche lacrima perché «ci siamo sentiti abbandonati» si sfoga Stefania che coi suoi bimbi avrebbe dovuto raggiungere la Sardegna per un matrimonio.

Particolarmente provata anche Simona che ha visto sfumare la sua settimana di vacanza, con la piccola Mia di sei mesi: «Ci hanno fatto recuperare le valigie già imbarcate sotto la pioggia battente». La compagnia, che come da prassi ha tenuto monitorata la situazione minuto per minuto, è stata costretta a dirottare il volo ad Ancona. E lo scalo parmigiano, come sempre in queste situazioni, è stato informato solo all’ultimo della decisione di Ryanair dettata dal rispetto delle misure di sicurezza.

La buona notizia è che il cosiddetto volo di recupero è fissato per questa mattina con partenza da Bologna e destinazione Cagliari. I passeggeri potranno così usufruire dei bus navetta che partiranno alle 10 dallo scalo parmigiano. «Apprezziamo la decisione della compagnia che ha mostrato ancora una volta l’attenzione nei confronti dei passeggeri dell’aeroporto Verdi. Anche in un malaugurato caso di forza maggiore» commenta Federico Wendler direttore generale dell’aeroporto. Ma il volo per Cagliari non è l'unico ad aver avuto problemi. Anche il collegamento da Olbia dell'altro giorno è arrivato a Parma con circa quattro ore di ritardo. Tra le proteste della trentina di passeggeri a bordo.

Sull'accaduto, la compagnia aerea ha diramato un comunicato stampa: "Il volo Ryanair da Parma a Cagliari del 28 giugno è stato cancellato a causa delle avverse condizioni metereologiche - dice Ryanair -. I passeggeri coinvolti hanno ricevuto buoni ristoro e sistemazione in hotel per la notte. Per evitare eventuali ulteriori ritardi, i passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Bologna dove un velivolo sostitutivo è pevisto in partenza questo pomeriggio. Ryanair si scusa sinceramente con tutti i clienti coinvolti da questa cancellazione".