Tubatura rotta in via Passo di Badignana: disagi nella zona est della città

Le abitazioni di diverse strade della zona est della città sono senz'acqua a causa della rottura di una condotta. Il problema dovrebbe essere risolto entro sera.

Si è verificata un'avaria a una condotta dell'acquedotto in via Passo di Badignana. Una tubazione del diametro di 100 millimetri che scorre nel sottosuolo si è rotta e l'acqua ha cominciato a invadere la sede stradale. Iren spiega che le sue squadre di tecnici "hanno provveduto ad isolare il tratto di condotta danneggiata e ad avviare gli scavi per provvedere alle riparazioni del caso. Pertanto l'erogazione dell'acqua è stata temporaneamente sospesa nelle seguenti strade:

Via Passo di Badignana

Pz.le Passo del Ticchiano

Via Passo delle Guadine

Strada San Bruno

Via Irpino e nelle zone ad esse limitrofe.

I lavori sono tuttora in corso. Si prevede che in serata la situazione possa ritornare alla normalità".

