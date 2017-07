Danneggia auto in sosta e si sdraia sul tettuccio di un'auto: denunciato 27enne ubriaco

Intorno alle 2,20 della scorsa notte una Volante è intervenuta in via Verdi: qualcuno ha chiamato il 113 segnalando un extracomunitario che stava danneggiando alcune auto in sosta. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un 27enne straniero residente a Parma, disoccupato e regolare sul territorio nazionale Il giovane era in evidente stato di ubriachezza: stava sdraiato sul tetto di una Lancia Delta parcheggiata in strada, gridando frasi senza senso.

Non senza difficoltà gli agenti lo hanno fatto scendere e, una volta riportato alla calma, lo hanno portato in Questura. La persona che ha chiamato il 113 ha spiegato inoltre che, poco prima, lo straniero aveva danneggiato a mani nude e senza motivo altre due vetture in sosta in via Verdi. Il giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato continuato ed è stato multato per ubriachezza molesta.