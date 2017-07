I 10 consigli per difendersi dai truffatori

Estate, tempo di vacanze ma a volte anche di truffe, specialmente ai danni degli anziani. Si è svolto un incontro in via Spezia per illustrare un decalogo anti-truffe promosso da Confesercenti, Fipac (Federazione italiana pensionati attività commerciali) e Federconsumatori. Il decalogo è stato elaborato partendo dai consigli delle forze dell'ordine e dalle esperienze personali degli associati.

1 Non fate entrare in casa persone che non conoscete e dotate la porta di ingresso di spioncino e catenella;

2 attenti ai falsi operatori. Diffidate da visite di personale che non vi siano state annunciate dall’amministratore, da chiamare in caso di dubbi;

3 in caso di consegne inattese, chiedete di lasciare pacchi e missive alla portineria o nella buca della posta;

4 Cautela negli acquisti porta a porta, soprattutto nei confronti di chi vi propone sconti favolosi;

5 Non firmare contratti per strada e non ascoltare chi propone facili guadagni.

Di fronte a insistenze, svincolatevi dicendo di aver bisogno di parlare con un familiare prima di prendere decisioni;

6 Non partecipate a lotterie non autorizzate e non fidatevi di chi annuncia che avete vinto premi di concorsi a cui non ricordate di aver partecipato;

7 Tornando dalla banca o dalla posta dopo aver prelevato, non fermatevi a parlare con sconosciuti: i truffatori sembrano persone distinte e affabili;

8 Per telefono non fornite dati sensibili come codice fiscale, codici bollette e meno che mai coordinate bancarie;

9 Diffidate di maghi, guaritori, veggenti e di chi promette interventi “miracolosi”;

10 Se utilizzate una casella di posta elettronica diffidate da richieste di dati personali o sensibili. Oltre alla truffa si rischia il furto di identità. Per comprare sul web utilizzate una carta prepagata.